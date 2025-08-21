Mais de 40 fuzis são apreendidos pela PF em fábrica clandestina de armas no interior de SP

A Polícia Federal encontrou uma fábrica clandestina de armas, em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. Dois suspeitos foram presos e mais de 40 fuzis que seriam montados foram apreendidos. A suspeita é que os armamentos seriam destinados a facções criminosas de vários estados. Os presos vão responder por posse de peças de arma de fogo e munição. Se condenados, podem pegar até 18 anos de prisão. A investigação agora tenta identificar outros envolvidos no esquema criminoso.



