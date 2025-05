Mais de 470 mil beneficiários do INSS contestaram os descontos no 1º dia de solicitação de reembolso

Mais de 470 mil aposentados contestaram os descontos não autorizados de associações no primeiro dia de pedido de reembolso. Os aposentados e pensionistas podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo “Meu INSS”, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135. Segundo o INSS, o beneficiário que não reconhecer a validade do desconto deve apenas fazer uma contestação simples, sem a necessidade de apresentação de provas. Por outro lado, a associação apontada terá 15 dias úteis para mostrar documentos que comprovem que não há ilegalidade. Caso contrário, terá que devolver os valores cobrados indevidamente.



