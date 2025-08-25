Mais de dois mil bombeiros trabalham para controlar incêndio florestal na Califórnia (EUA)

Mais de 2 mil bombeiros trabalham para combater as chamas de um incêndio florestal, nos Estados Unidos. O fogo que começou na última quinta-feira (21), continua sem controle. Cerca de 2,7 mil hectares, o equivalente a mais de 3,8 mil campos de futebol, já foram queimados pelas chamas. O calor extremo na costa oeste fez autoridades emitirem alertas para o risco de incêndios em outras áreas da Califórnia, como Los Angeles e Santa Barbara.



