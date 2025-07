Mais de mil celulares roubados ou furtados são recuperados em São Paulo

1.400 celulares foram recuperados, em São Paulo, desde o mês passado. Nesta terça-feira (8), as vítimas de roubo e furto foram chamadas pela Polícia Civil para receber os aparelhos de volta. A medida faz parte de um projeto que está em fase de teste na Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Uma mensagem da polícia intima a pessoa que está com um celular sem nota fiscal a comparecer à delegacia. Em alguns casos, quem comprou o celular não sabia que era roubado, e tem a opção de entregar o aparelho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!