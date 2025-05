Mais Médicos: governo lança edital para três mil novas vagas no programa

O governo federal lançou este mês edital para três mil novas vagas no programa Mais Médicos. Nesta quinta-feira (22), o país já conta com 26 mil profissionais em quatro mil cidades e pretende chegar ao 28 mil até o final do ano. O programa social aumenta o acesso à saúde gratuita em regiões com poucos médicos. O Mais Médicos está presente em 4 mil municípios do Brasil. Só no ano passado, o programa atendeu mais de 63 milhões de pacientes e neste mês, o governo abriu inscrições para contratar mais 3.174 médicos. A prioridade é levar atendimento a locais onde faltam profissionais. O programa beneficiou mais de 24 milhões de pessoas, em 2024. O maior número da série histórica. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde ampliou a lista de medicamentos.



