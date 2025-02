Mais um suspeito de envolvimento no assassinato de Vinicius Gritzbach é preso em São Paulo

Foi preso nesta sexta (17) mais um suspeito de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach. Marcos Brito, de 23 anos, estava em casa, na Zona Leste de São Paulo, e não reagiu à prisão. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele teve participação no plano para executar o empresário e foi detido por tráfico de drogas e envolvimento com o PCC.