Mark Carney, primeiro-ministro interino do Canadá, vence eleições e ocupará o cargo por quatro anos

O primeiro-ministro interino do Canadá venceu as eleições e foi confirmado para um mandato de quatro anos. Além de Mark Carney, os liberais elegeram 168 deputados e vão ocupar 49% das cadeiras no parlamento. A vitória foi impulsionada pela guerra comercial com os Estados Unidos. O premiê eleito disse que o relacionamento de integração com o país vizinho acabou. As eleições canadenses foram antecipadas depois da renúncia de Justin Trudeau, em março.



