Más condições climáticas podem ter contribuído para queda de helicóptero em SP, dizem especialistas

Foi enterrado neste sábado (18) o corpo de Juliana Feldman, uma das vítimas da queda do helicóptero na Grande São Paulo. O acidente ocorreu a 11 km do heliporto de onde a aeronave decolou. Especialistas indicam que as condições climáticas adversas podem ter sido um fator contribuinte. O piloto tentou manter a visibilidade ao reduzir a altitude, levando à colisão com o terreno. Os empresários André e Juliana Feldman faleceram, enquanto a filha, Bettina, e o piloto Edenilson Costa permanecem internados em estado estável. A Força Aérea Brasileira concluiu a primeira fase da investigação, e o CENIPA deve apresentar um relatório preliminar em até 30 dias. Segundo o especialista Daniel Calazanz, as condições de voo pioraram ao longo do caminho, e muitas vezes há pressão para que voos decolem mesmo em condições inadequadas.