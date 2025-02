Mauro Cid diz em delação que Jair Bolsonaro teria tramado golpe de Estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações serviram de base para a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outras 33 pessoas. Nos depoimentos à Polícia Federal, Mauro Cid detalhou as reuniões organizadas por Bolsonaro e assessores para um suposto golpe de Estado.



