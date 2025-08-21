Médicos descobrem primeiro registro de câncer raro associado a implante de silicone no país

Médicos descobriram o primeiro registro de um câncer raro, associado a um implante de silicone no país. Um estudo brasileiro feito a partir de um caso registrado, em 2023, mas divulgado só no mês passado, pode fazer com que muitas mulheres repensem a cirurgia. Uma paciente tratada em um hospital em Barretos, interior de São Paulo, morreu, aos 38 anos, dez meses depois de ser diagnosticada com carcinoma espinocelular. Nos últimos anos, cresceu o número de mulheres que optaram pela retirada do implante de silicone, mas os especialistas destacam que, mesmo com a gravidade, a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos registrados no mundo, e não há recomendação de retirada preventiva das próteses. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirmou que esse tipo carcinoma acontece sempre em pacientes que colocaram próteses há décadas. E reforçou que os implantes seguem sendo seguros.



