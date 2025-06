Medidas econômicas de Milei repercutem positivamente no consumo da população argentina

A população da Argentina passa por uma mudança de hábitos por conta da melhora da economia. O governo do presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Os argentinos costumavam fazer grandes compras mensais para fugir da enorme inflação, mas agora preferem compras pequenas, duas ou três vezes por semana porque não há tanta variação de preço. A inflação em abril ficou em quase 3% na Argentina, abaixo da previsão dos economistas. Para maio, a expectativa é de que feche em 2,1%.



