Menina de 11 anos morre atropelada às margens de avenida na Grande São Paulo

Uma menina de 11 anos morreu atropelada enquanto caminhava com a mãe às margens de uma avenida entre Suzano e Arujá, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras mostram o momento em que as duas são atingidas por uma caminhonete, que não parou para prestar socorro. O motorista, Rogério de Santana, foi preso e admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele já tinha um histórico de atropelamento com fuga. O carro foi apreendido e, segundo a polícia, a embriaguez foi confirmada por testemunhas e pela própria confissão. A vítima, Manuellen Chaves, era filha de um guarda civil.



