Mercado financeiro e Congresso aguardam anúncio do governo sobre corte de gastos

A semana começa em meio à expectativa para o anúncio do pacote de ajuste fiscal. O governo tenta encaixar todas as peças do quebra-cabeça das contas do país. O mercado espera ansioso por uma sinalização de compromisso de Lula com o ajuste fiscal. O Congresso aguarda a chegada do pacote de medidas defendido pela equipe econômica, que deve conter uma proposta de emenda à constituição e um projeto de lei complementar.