Mergulhadores buscam família que caiu em rio após colisão de balsa com casa flutuante, no Amazonas

As buscas por uma mulher e seus três filhos foram retomadas neste sábado (18) no Rio Madeira, no estado do Amazonas. As vítimas estavam em uma casa flutuante que foi atingida por uma balsa. As crianças têm idades de 1, 2 e 4 anos. O acidente ocorreu enquanto a família dormia sob neblina na região. A Marinha e o Corpo de Bombeiros estão utilizando lanchas e um helicóptero nas operações de busca.