Mídia internacional destaca boa atuação de Neymar no seu retorno ao Santos

A volta de Neymar ao Santos também foi destaque na mídia internacional. Os jornais ressaltaram a boa atuação do craque. Torcedores em vários países do mundo queriam saber se o craque vai conseguir retomar o bom futebol no clube em que ele começou a carreira. Neymar ganhou elogios da imprensa britânica. A maior rede da TV inglesa chamou a atuação do brasileiro de "impressionante". O contrato de seis meses com o Santos gera especulação na Europa.