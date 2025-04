Minha Casa, Minha Vida: famílias que recebem até R$ 12 mil por mês terão direito ao benefício

O programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ foi ampliado e agora pessoas com renda mais elevada também podem pedir o benefício. São famílias consideradas de classe média, que recebem até R$ 12 mil por mês. A nova linha de crédito do programa tem como foco as famílias com renda entre R$ 8.600 e R$ 12 mil por mês, mas só as que cumprirem todos os critérios poderão ter acesso. O financiamento só vai ser concedido para a compra do primeiro imóvel, que tenha valor total de até R$ 500 mil. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, 120 mil famílias de classe média vão ser beneficiadas pela nova faixa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!