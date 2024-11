Ministério da Educação estuda validar o Enem como certificado de conclusão do ensino médio

Quase 3 milhões de estudantes participaram do segundo dia de provas do Enem neste domingo (10). Com o sucesso da prova, o Ministério da Educação estuda validar o exame também como certificado de conclusão do ensino médio. Atualmente, apenas o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos cumpre essa função. O Inep decidiu antecipar a divulgação do gabarito do Enem 2024 para esta semana, em data a ser anunciada.