Ministério da Fazenda apresenta alternativas para o decreto que aumentou o IOF

Ontem à noite (8), Fernando Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado e líderes de partidos discutiram durante cinco horas as alternativas ao aumento do IOF. Entre as medidas estão o corte de 10% dos chamados gastos tributários nas isenções fiscais, o que deve gerar uma arrecadação de R$ 80 bilhões; o aumento da alíquota do imposto sobre o lucro das casas de apostas subiria de 12 para 18%; o fim da isenção de imposto de renda sobre os investimentos em letras de câmbio dos setores imobiliário e do agronegócio - a nova alíquota pode ser de 5%. E haverá elevação das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido das fintechs e instituições de pagamento - de 15 para 20%.



