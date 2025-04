Ministério da Justiça começa a enviar alertas a quem comprar celular roubado, furtado ou perdido

O Ministério da Justiça começou a enviar alerta às pessoas que compraram celulares roubados, furtados ou perdidos. Desde o início da semana, o programa Celular Seguro já notificou mais de 1,1 mil aparelhos. São Paulo lidera a lista com o maior número de notificações: 18%. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 15%, Bahia com 11% e Ceará com 8%. Quem recebe o alerta deve comparecer a uma delegacia para apresentar a nota fiscal e regularizar a situação do aparelho. Se não tiver o comprovante, o celular precisa ser devolvido.



