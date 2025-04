Ministério da Saúde anuncia novas ações de combate à dengue em locais com maior número de casos

O Ministério da Saúde anunciou novas ações para enfrentar a dengue nos estados e municípios mais afetados. Em São Paulo , a doença já é epidêmica em cinco bairros, com mais de 17 mil novos casos registrados somente na última semana. A capital paulista está entre as 80 cidades prioritárias para receber ações de combate. Apesar dos esforços, a vacinação, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, está aquém do esperado. O Brasil registra atualmente 942 mil casos prováveis e 614 mortes confirmadas.



