Ministério da Saúde anuncia R$ 1,3 milhão em ações contra a dengue em São José do Rio Preto (SP)

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 1,3 milhão para ações contra a dengue em São José do Rio Preto. A cidade do interior paulista registra o maior número de casos confirmados do Brasil: mais de 16 mil. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou São José do Rio Preto e participou da inauguração do novo centro de hidratação para pacientes com dengue.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!