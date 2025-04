Ministério da Saúde investiga a morte de cantor diagnosticado com Mpox em Belém (PA)

O Ministério da Saúde investiga a morte de um cantor que tinha sido diagnosticado com Mpox em Belém (PA). O Brasil não tem confirmações de morte pela doença desde abril de 2023. A morte do cantor de forró Augusto Neto, conhecido como Gutto Xibatada, de 39 anos, acendeu o alerta para a doença na capital paraense. Gutto sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.



