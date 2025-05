Ministério da Saúde promove Dia D de vacinação contra a gripe para trabalhadores em todo o país

O Ministério da Saúde, em parceria com o Sesi e a Febraban, promoveu nesta sexta-feira (23) o dia 'D' de vacinação contra a gripe e outras doenças para trabalhadores da indústria e do setor bancário. A mobilização tem como meta vacinar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores até o fim de 2025. Equipes da saúde estiveram em áreas de construção civil, indústrias e agências bancárias.



