Ministério da Saúde promove o Dia D da vacinação contra a gripe neste sábado (10)

O Ministério da Saúde realiza, neste sábado (10), o Dia D da vacinação contra a gripe. As doses estão disponíveis de graça nas unidades de saúde e pontos de vacinação. Podem receber as vacinas as crianças menores de seis anos, grávidas e mulheres que deram à luz recentemente, pessoas a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e pessoas em situação de rua.



