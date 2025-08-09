Ministério das Relações Exteriores convoca o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil

O Ministério das Relações Exteriores convocou hoje o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Gabriel Escobar foi chamado para dar explicações sobre postagens nas redes sociais do departamento de estado e da embaixada americana no Brasil. Os textos apresentavam novas críticas a ministros do STF. No encontro, o embaixador Flávio Goldman afirmou que as manifestações do governo americano representam clara ingerência em assuntos internos e são ameaças inaceitáveis às autoridades brasileiras. E os EUA devem aplicar tarifas sobre barras de ouro de um quilo e valor do metal atinge nível recorde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!