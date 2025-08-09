Logo R7.com
Ministério das Relações Exteriores convoca o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil

Ministério exige explicações sobre postagens nas redes sociais

JR na TV|Do R7

O Ministério das Relações Exteriores convocou hoje o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Gabriel Escobar foi chamado para dar explicações sobre postagens nas redes sociais do departamento de estado e da embaixada americana no Brasil. Os textos apresentavam novas críticas a ministros do STF. No encontro, o embaixador Flávio Goldman afirmou que as manifestações do governo americano representam clara ingerência em assuntos internos e são ameaças inaceitáveis às autoridades brasileiras. E os EUA devem aplicar tarifas sobre barras de ouro de um quilo e valor do metal atinge nível recorde.

  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Estados Unidos
  • MRE (Ministério das Relações Exteriores)
  • PlayPlus
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Suíça
  • Tarifas

