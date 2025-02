Ministério dos Transportes vai realizar 15 leilões rodoviários em 2025

O Ministério dos Transportes realizará 15 leilões rodoviários em 2025. O governo federal estima que serão investidos mais de R$ 160 bilhões com as concessões, que devem tomar conta de 8,4 mil quilômetros de rodovias federais ao longo de 30 anos. O primeiro leilão acontece no fim de fevereiro com a concessão do trecho da BR-364, entre Vilhena e Porto Velho, em Rondônia.