Ministro do Uruguai pede veto aos torcedores do Botafogo no jogo contra o Peñarol na Libertadores

O ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, emitiu um ofício que proíbe torcedores do Botafogo no jogo de volta da semifinal da Libertadores por questões de segurança. Na primeira partida, torcedores do Peñarol provocaram tumulto no Rio de Janeiro. Cerca de 280 uruguaios foram detidos e 21 ainda estão presos. Em nota, o Botafogo afirma que discorda das autoridades uruguaias e que a proibição contraria as regras da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol ainda não se pronunciou.