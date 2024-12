Ministro Flávio Dino autoriza o pagamento de emendas parlamentares com restrições

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o pagamento de emendas parlamentares com novas regras. Os recursos estavam bloqueados desde agosto, com a justificativa de que faltava transparência na aplicação do dinheiro público. A decisão do ministro Flávio Dino já está valendo, mas a medida ainda vai ser analisada em julgamento do plenário virtual do STF.