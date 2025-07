Minuto JR: Agentes destroem mais de mil toneladas de maconha em operação de combate ao narcotráfico

Mais de mil toneladas de maconha foram destruídas durante 12 dias de operação para combater o narcotráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. Cerca de 120 acampamentos foram fechados e equipamentos apreendidos. A ação foi uma parceria entre a Polícia Federal e a Secretaria Antidrogas paraguaia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!