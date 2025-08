Minuto JR: BioParque do Rio de Janeiro fecha após morte de mais quatro aves

O BioParque do Rio de Janeiro voltou a fechar depois da morte de mais quatro aves. Na semana passada, o zoológico registrou os primeiros casos de gripe aviária em aves domésticas no estado. Ao todo, já morreram 22 animais. Um acidente entre uma viatura da polícia e um caminhão deixou dois mortos em Goiás: um policial civil e uma jovem de 19 anos. A recém-nascida que ficou mais de um mês internada, depois de sofrer queimaduras durante um banho na maternidade, recebeu alta nesta quinta-feira (31).



