Minuto JR: Cadeirante é arrastado por caminhão por cerca de 200 metros no RS

Um cadeirante foi arrastado por um caminhão, em Porto Alegre, por cerca de 200 metros. Testemunhas disseram que o veículo atingiu o homem no momento em que ele atravessava uma estrada. O motorista falou que não viu a vítima. O cadeirante não ficou ferido. A polícia do Rio cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos beneficiários do INSS. Os criminosos usavam dados pessoais e fotos das vítimas para contratar empréstimos consignados. Uma explosão atingiu a subestação de energia elétrica de um campus da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. O acidente interrompeu o fornecimento de luz em vários bairros da capital cearense.



