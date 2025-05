Minuto JR: Cataratas do Iguaçu registram vazão três vezes menor do que o normal

As cataratas do Iguaçu registraram uma vazão três vezes menor do que o normal. Segundo especialistas, o Paraná enfrenta um período de estiagem. Suspeitos de aplicar golpes financeiros e lavar de dinheiro por meio de criptomoedas foram alvos de uma ação da Polícia Federal. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. No fim da tarde, um incêndio atingiu um polo petroquímico em Camaçari, na Bahia. Os bombeiros afirmaram que as chamas começaram em um dos tanques. Além do fogo, uma densa fumaça se formou.



