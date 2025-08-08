Minuto JR: homem é preso durante operação no Complexo da Pedreira no Rio de Janeiro

Um homem foi preso durante uma operação no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro. A polícia ocupou a comunidade depois que uma multidão saqueou uma carga roubada de carnes, na última quarta-feira (06). Depois de três dias de buscas na Lagoa Santa, em Belo Horizonte, equipes resgataram o jacaré Alfredo, famoso na região. Quase seis mil agentes participaram de uma megaoperação em oito estados do Nordeste. Eles saíram às ruas para cumprir mais de 500 mandados, contra envolvidos em tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro.



