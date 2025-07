Minuto JR: Motorista de caminhão que transportava vigas de concreto morre após acidente em SC

O motorista de um caminhão que transportava vigas de concreto morreu, depois que o veículo saiu da pista e bateu em um muro, em Florianópolis. No Rio de Janeiro, um carro desgovernado cruzou uma rua, destruiu um portão e invadiu a garagem do prédio em frente. Uma carga com mais de dois mil aparelhos celulares foi apreendida em um caminhão frigorífico, no oeste do Paraná.



