Moraes retira o sigilo dos depoimentos de testemunhas em ação sobre suposta tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos vídeos com os depoimentos das testemunhas no processo que investiga um suposto golpe de estado. Houve até ameaça de prisão por causa de contradições nas falas. Outro momento de tensão foi durante o depoimento de Aldo Rebelo. O ex-comandante da aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior, também foi ouvido pelo Supremo. Ele confirmou que participou de uma reunião no Palácio da Alvorada depois do segundo turno das eleições e que teria sofrido pressão para aderir à suposta trama golpista. Ao todo, 52 testemunhas foram ouvidas pelos ministros. Entre elas, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e o senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro.



