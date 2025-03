Moraes revoga decisão que impedia Jair Bolsonaro de se encontrar com Valdemar Costa Neto

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão que impedia o contato entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal nome da legenda. Os dois estavam proibidos de se encontrar desde fevereiro de 2024, depois de uma operação da Polícia Federal para investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes também devolveu os bens pessoais e o passaporte de Valdemar.



