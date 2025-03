Moraes vota para condenar a 14 anos de prisão mulher que pichou a estátua da Justiça no 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar a 14 anos de prisão mulher que pichou a estátua da justiça durante os ataques antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023. Débora Rodrigues dos Santos é acusada de ter pichado a frase "perdeu, mané" na estátua durante a invasão e depredação das sedes dos três Poderes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Débora cometeu os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além de votar pela condenação a 14 anos de prisão, Moraes também definiu multa de R$ 30 milhões em danos morais. A defesa de Débora afirma que o caso não deveria ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa.



