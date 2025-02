Moraes vota para tornar Léo Índio réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar Léo Índio réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. De acordo com Moraes, Léo Índio, que é primo dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, instigou e colaborou ativamente para os ataques. Ele é acusado de associação criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A defesa de Léo Indío nega as acusações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!