Morre dentista baleada durante assalto na porta de casa em SP

Morreu, nesta quarta-feira (21), depois de dois meses, a dentista que foi baleada durante um assalto na região metropolitana de São Paulo. Bernadete Kyoto estava internada desde o dia 25 de março quando foi baleada na cabeça ao ser assaltada na porta de casa, em Suzano, na Grande São Paulo. Ela tinha 54 anos e lutou para sobreviver por quase dois meses. Nesta quarta-feira ela não resistiu e morreu no hospital. O crime aconteceu pouco antes das 20h. A dentista entrava na garagem quando o assaltante apareceu, retirou a vítima do veículo, atirou, roubou o carro e fugiu. A dentista foi atingida no ombro, braço e cabeça.



