Motorista de aplicativo é morto durante assalto em São Bernardo do Campo (SP)

Um motorista de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um policial à paisana presenciou o crime e tentou conter os criminosos e trocou tiros com os suspeitos. Ainda não há confirmação de onde partiu o tiro que matou o motorista. Renan Bogari tinha 37 anos, era casado e pai de um adolescente de 15 anos. Ele morreu no local. No momento do crime, a vítima levava duas passageiras para o aeroporto.