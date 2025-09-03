Motorista de aplicativo é morto durante assalto em São Bernardo do Campo (SP)
Policial à paisana presenciou o crime e trocou tiros com os assaltantes; ninguém foi preso
Um motorista de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um policial à paisana presenciou o crime e tentou conter os criminosos e trocou tiros com os suspeitos. Ainda não há confirmação de onde partiu o tiro que matou o motorista. Renan Bogari tinha 37 anos, era casado e pai de um adolescente de 15 anos. Ele morreu no local. No momento do crime, a vítima levava duas passageiras para o aeroporto.
Imagens de câmeras de segurança do local gravaram toda a ação. Três assaltantes em duas motos cercaram o carro de aplicativo, perto de um farol. Um deles se posicionou logo atrás do motorista. Segundos depois, começou o tiroteio, e o grupo fugiu. Em seguida, o carro da vítima desceu desgovernado e atravessou a via, até bater de raspão em um poste.
