Motorista de carro de luxo morre ao bater em muro de proteção e cair em córrego em SP

Os acidentes de trânsito mataram mais de 480 pessoas na cidade de São Paulo, no primeiro semestre deste ano. Nesta sexta (8), o motorista de um carro de luxo morreu ao bater em um muro de proteção e cair em um córrego na zona sul da capital paulista. Duas pessoas ficaram presas às ferragens. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas disseram à polícia que o carro estava em alta velocidade.



