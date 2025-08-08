Logo R7.com
Motorista de carro de luxo morre ao bater em muro de proteção e cair em córrego em SP

Testemunhas disseram à polícia que o carro estava em alta velocidade

JR na TV|Do R7

Os acidentes de trânsito mataram mais de 480 pessoas na cidade de São Paulo, no primeiro semestre deste ano. Nesta sexta (8), o motorista de um carro de luxo morreu ao bater em um muro de proteção e cair em um córrego na zona sul da capital paulista. Duas pessoas ficaram presas às ferragens. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas disseram à polícia que o carro estava em alta velocidade.

