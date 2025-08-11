Motos da Guarda Municipal e da Polícia Militar de SP vão receber câmeras para identificar placas clo

Em São Paulo, motos da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão receber câmeras inteligentes que podem identificar placas clonadas. Um levantamento da prefeitura mostra que apenas 12 placas adulteradas acumularam quase 11 mil ocorrências. As placas são facilmente encontradas na internet. Os vendedores anunciam como itens de decoração, mas muitas vezes são usadas em crimes. Uma placa clonada foi usada no assalto que terminou com a morte do ciclista Vitor Medrado, em fevereiro. Ele foi baleado em uma área de alto padrão na zona sul da capital. O crime foi registrado pelas câmeras do programa Smart Sampa, da prefeitura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!