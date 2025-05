Mourão deve ser novamente ouvido na ação que apura um suposto plano de golpe de Estado

O senador Hamilton Mourão deve ser ouvido novamente, na ação que apura um suposto plano de golpe de estado. Nesta quarta-feira (28) o ministro Alexandre de Moraes repreendeu duas testemunhas de defesa do ex-ministro da justiça, Anderson Torres. O ex-secretário-executivo do ministério da justiça na gestão de Anderson Torres, Antônio Ramirez Lorenzo, foi advertido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação no Supremo Tribunal Federal. Antônio afirmou que participou de várias reuniões, mas nunca ouviu a palavra golpe durante a passagem pelo governo de Jair Bolsonaro. Outro a ser repreendido por Moraes foi o tenente-coronel da polícia militar do Distrito Federal, Rosivan Correia de Souza, que disse que a polícia não era subordinada à Secretaria de Segurança Pública do DF no momento dos ataques às sedes dos três poderes, em oito de janeiro de 2023.



