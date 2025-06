MP-SP assina acordo de cooperação com a direção antimáfia da Itália para combater o crime organizado

O Ministério Público de São Paulo assinou um acordo de cooperação com a Direção Antimáfia da Itália, para combater o crime organizado. Uma das principais preocupações das autoridades é o avanço do PCC na Europa. Um mapeamento do Ministério Público apontou que 40 mil pessoas fazem parte da facção no Brasil no exterior. Nos 28 países de três continentes em que o PCC foi identificado, a maior parte dos integrantes está dentro de presídios, sendo 1.092 presos e 986 soltos.



