Mulher que denunciou David Luiz por ameaça de morte presta novo depoimento em Fortaleza (CE)

Karollainy Cavalcante presta novo depoimento e entrega celular à polícia em Fortaleza
A mulher - que denunciou o jogador David Luiz por ameaça de morte e violência psicológica - prestou um novo depoimento, nesta quarta-feira (3), em Fortaleza. Ela entregou o celular à polícia, que analisa as mensagens trocadas com o atleta. Na chegada à Delegacia da Mulher, Karollainy Cavalcante não quis gravar entrevista.
Nesta tarde, ela prestou um novo depoimento para a polícia, que apura as supostas ameaças feitas pelo jogador David Luiz. Karollainy afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o atleta durante o período em que ele atuou pelo Fortaleza. No mês passado, David Luiz foi jogar no Chipre.
Karollainy Cavalcante entregou o celular para a perícia, que vai analisar as mensagens trocadas por eles. O advogado que representa a jovem disse ainda que novas provas foram apresentadas. A justiça já concedeu uma medida protetiva contra o jogador.
