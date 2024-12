Mulher tem reação alérgica e morre após fazer procedimento para reverter harmonização facial

Em Goiânia (GO), uma servidora pública de 44 anos morreu após uma reação alérgica durante um procedimento estético para reverter harmonização facial. A biomédica Quésia Biângulo foi presa em flagrante e deve ser indiciada por homicídio. A polícia encontrou irregularidades na clínica, como medicamentos vencidos e itens cirúrgicos não esterilizados. A vítima passou mal no local e faleceu horas depois no hospital.