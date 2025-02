Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, inaugura exposição ‘Jovem Guarda 60 anos’ nesta quinta (27)

O Museu da Imagem e do Som, localizado em São Paulo, inaugura nesta quinta (27) a exposição "Jovem Guarda 60 Anos”, em homenagem às seis décadas do movimento cultural que marcou época no Brasil. Por lá, os visitantes poderão ver de perto o vestido da cantora Wanderléa, um mural dedicado a Erasmo Carlos e outros vários destaques. Assista!



