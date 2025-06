Na França, Lula pede a Macron que apoie o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul

O presidente Lula pediu hoje (5) que o presidente francês Emmanuel Macron abra o coração e apoie o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Na sede do governo francês, o encontro de Lula com Emmanuel Macron sela novas parcerias entre Brasil e França, com a assinatura de uma série de acordos de cooperação. Macron sofre pressão dos setores rurais da França, que temem a concorrência com os produtos brasileiros. Mas destacou que o impasse acontece pela falta de regulamentação no Mercosul para o uso de agrotóxicos. Perguntado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Lula comentou que o limite racional já foi ultrapassado. Macron respondeu reforçando o apoio à Ucrânia.



