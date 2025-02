Na Itália, empreendedoras montam cantinho brasileiro com pastel, feijão tropeiro e até açaí

Duas empreendedoras brasileiras abriram um restaurante na cidade de Mântua, Itália. Fátima, carioca, e Daisi, mineira, oferecem pratos típicos brasileiros como pastel e geladinho, atraindo principalmente brasileiros da região. Clientes como Sueli e Vicente visitam o local em busca dos sabores do Brasil, mencionando a feijoada entre os pratos favoritos. Durante a pandemia, as proprietárias adaptaram o negócio para atender à demanda por comidas caseiras. Fátima e Daisi expressam a saudade do Brasil enquanto constroem uma nova vida na Itália após quase 20 anos no país europeu.