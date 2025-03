Naufrágio de submarino de passeio mata seis turistas no Egito

Seis pessoas morreram no naufrágio de um submarino de passeio no Egito. 45 turistas russos estavam a bordo. O submarino fazia uma rota turística para a observação de peixes e corais no Mar Vermelho. Imagens mostram a embarcação em 2022. O Serviço de Emergência informou que 39 pessoas foram resgatadas vivas e encaminhadas para hospitais da região. O motivo do naufrágio está sendo investigado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!